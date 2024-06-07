Стас Михайлов назвал причину, по которой ходит в окружении охраны

Артист решил быть откровенным

Известный российский исполнитель Стас Михайлов давно обзавелся целой армией преданных фанатов. При этом артист считает необходимым внимательно относиться к обеспечению собственной безопасности. У знаменитости есть внушительная бригада охранников. Стоит отметить, что некоторые поклонники негативно реагируют на постоянное присутствие телохранителей рядом со звездой. Многим поведение Михайлова кажется слишком высокомерным.



Артисту напрямую задали неудобный вопрос и попросили объяснить, зачем он постоянно окружает себя бравыми молодцами. Стас решил быть откровенным и весьма неожиданно ответил на этот вопрос. Певец утверждает, что дело вовсе не в стремлении оградить себя от возможных агрессивных проявлений окружающих.

Стас Михайлов заявил, что охранники ему нужны для того, чтобы предотвращать его собственные необдуманные действия. Эксцентричной знаменитости спокойнее находиться под постоянным присмотром профессионалов. Также Михайлов подчеркнул, что телохранители помогают ему избегать конфликтных ситуаций, в которые часто бывают вовлечены знаменитости. Артист подчеркнул, что сожалеет, если поклонники из-за этого считают его отстраненным и высокомерным.

К слову, ранее было объявлено о массовой отмене концертов Стаса Михайлова.