Джигурда захотел служить в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне конфликта

Шоумен настроен очень решительно

Известный российский актер Никита Джигурда не раз заявлял о том, что с большим удовольствием возьмет в руки оружие и пойдет воевать в зону конфликта. Похоже, свои воинственные заявления шоумен решил подкрепить реальным делом. Впрочем, на этом поприще он подобрал себе весьма сомнительную компанию.



Так, информированные источники утверждают, что Джигурда пытается выбить себе местечко в подразделении, где уже обосновались супруг схваченной по обвинению в неуплате налоговых отчислений и отмывании денежных средств блогера Елены Блиновской Алексей – многие считают, что мужчина отправился на фронт только, чтобы помочь оскандалившейся жене. Там же трудится экс-адвокат осужденного артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев – этот товарищ долго развлекал публику, выдумывая фантастические сценарии кровавого ДТП с участием актера.

В такой необычной компании, часто подвергающейся насмешкам в социальных сетях, хочет служить Джигурда. Сообщается, что он уже запросил "отношение" – это документ, необходимый для рассмотрения кандидатуры человека на вакантную воинскую должность в конкретном подразделении.

Также известно, что Никита Джигурда уже не раз посещал это подразделение. Во время своих поездок он давал там концерты, а также передавал бойцам дроны и другие полезные для несения службы вещи.

К слову, ранее Никита Джигурда попал в грандиозный скандал с участием известной российской балерины Анастасии Волочковой.