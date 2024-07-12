Чеботина засветила под юбкой во время выступления в Минске – видео

Артистка слишком высоко задрала ногу

Люся Чеботина стала гостьей "Славянского базара" в Витебске. Артистка выступила на сцене со своей программой, исполнив главные хиты из репертуара. Знаменитость не только много пела, но и активно танцевала вместе со своим коллективом. И в один момент неожиданно засветила междуножное пространство под юбкой.

Чеботина решила исполнить небольшую поддержку вместе с танцором в коротком серебристом платье. На финальном аккорде в песне она легла ему на руку и сильно задрала ногу, при этом продолжая тянуть высокую ноту. В этот же момент публика смогла увидеть все, что находилось у звезды под нарядом.

В Сети обратили внимание на хорошую форму, в которой себя поддерживает Чеботина. Было заметно, что она уделяет много внимания физической активности, благодаря чему ее ноги очень подтянутые и рельефные. Также публика заметила, что ягодицы Люси оказались довольно накаченными – у многих это вызывало восторг.

"Славянский базар" в Витебске будет проходить до 15 июля. Его гостями стали Таисия Повалий, Дмитрий Билан, Григорий Лепс, Ани Лорак, группа "Фабрика" и много других знаменитостей.