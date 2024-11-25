Киркоров рассказал, что родился с пуповиной вокруг шеи

Все могло закончиться трагедией

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров поделился трогательной и драматической историей своего рождения, жуткий семейный секрет обескуражил многих фанатов. Оказалось, что будущий артист появился на свет с пуповиной, обмотанной вокруг шеи, и сначала не дышал. Однако, как вспоминают его близкие, после первого же вздоха жизнь малыша сразу наполнилась теплом и заботой.

Знаменитый музыкант добавил, что родственники ожидали его приход в этот мир с огромной любовью: родители, бабушка, тети и дяди – все мечтали поскорее увидеть малыша. Именно это чувство, по его словам, стало основой всей его жизни.

Сегодня артист старается оценивать каждый свой поступок через призму того, как на него отреагировали бы отец и его собственные дети. Семейные ценности остаются ключевыми для певца.

При этом Киркоров откровенно признался, что в его жизни не хватает самого близкого человека – мамы. Ее поддержка и тепло всегда были для него источником вдохновения, и даже спустя годы после ее утраты он продолжает ощущать эту пустоту.

К слову, ранее Киркоров сделал неожиданное заявление о разводе с Пугачевой.