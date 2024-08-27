Кидман заявила о боязни смотреть свой новый фильм из-за откровенных сцен

Знаменитость уже не так рада, что согласилась быть раскованной в кадре

Многие киноновинки стараются привлечь максимальное внимание зрителей за счет экстремально откровенных постельных сцен. Очередной фильм с участием знаменитой голливудской актрисы Николь Кидман не стал исключением. При этом картина получилась настолько горячей, что даже пугает саму актрису.



Звезда призналась, что испытывает страх перед просмотром своего нового фильма "Малышка". В интервью она объяснила, что причиной ее опасений стали слишком откровенные постельные сцены, которые, по ее словам, вышли за пределы, привычные для кинематографа.

Кидман отметила, что в фильме зрители увидят моменты, которые обычно остаются скрытыми в домашних видеоархивах. Актриса призналась, что для нее это был сложный опыт, несмотря на многолетнюю карьеру и участие во многих смелых проектах. Однако, по словам звезды, именно эта честность и откровенность сделали фильм "Малышка" особенным и эмоционально сильным. Судя по всему, кинолента обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография известной российской телеведущей и блогера Алены Водонаевой. Красотка никогда не отличалась излишней скромностью и постоянно балует публику горячим контентом.