Оказавшийся на пороге смерти Карл III сбежал из Британии

Оказавшийся на пороге смерти Карл III сбежал из Британии
Фото: Senedd Cymru / wikimedia.org
Монарх надеется на выздоровление от рака

Состояние британского короля, страдающего от онкологии, стремительно ухудшается. В последнее время Карл III перестал есть и начал готовится к скорой кончине, писали СМИ. Это вызывает серьезные опасения у его членов семьи.

На фоне новых проблем стало известно, что оказавшийся на пороге смерти Карл III решил сбежать из Британии. Вместе с супругой он отправился в Индию, чтобы пройти небольшой курс оздоровительного лечения. Поездку король совершил в секретном режиме без официальных мероприятий и каких-либо встреч. 

Монарх после прилета сразу же отправился в оздоровительный центр на окраине Бангалора. Там он занимался йогой, проходил омолаживающие процедуры, отдыхал и медитировал.

"Сообщается, что пара наслаждается спокойной обстановкой, совершает долгие прогулки по кампусу и исследует органическую ферму и коровник", – пишут СМИ.

Заведение, в котором проходит лечение Карл III, специализируется на нетрадиционной медицине. Там занимаются аюрведой, гомеопатией, натуропатией, иглоукалыванием, рефлексотерапией и другими практиками. Монарх, как сообщают журналисты, пробыл там четыре дня.

Ранее стало известно, что британского короля грубо унизили во время его визита в Австралию.

Источник: Indian Express
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