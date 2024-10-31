Критик раскрыл причину возвращения Борисова на "Первый канал"

Раскрыта причина внезапного возвращения Борисова на "Первый канал"
Дмитрий Борисов. Фото: соцсети
Знаменитость снова появится в эфире

После перерыва в 2,5 году шоу "Пусть говорят" все же решили вернуть в эфир "Первого канала". Место ведущего оставили за Дмитрием Борисовым, который работал там до вынужденной паузы. Ходили слухи, что передачу перестали снимать из-за невысоких рейтингов – за несколько лет она так и не смогла составить конкуренцию программе Андрея Малахова на "России 1". Сейчас же проект решили выпустить в обновленном формате.

Телекритик Александр Мельман раскрыл вероятную причину возвращения Борисова и его ток-шоу на "Первый канал". Эксперт полагает, что "Пусть говорят" сейчас будет уместно смотреться в эфире, в отличие от предыдущих лет.

"Люди отдают предпочтение развлекательному контенту. Они устали от новостей о политике. Нельзя постоянно давать зрителям серьезную информацию – они хотят расслабиться", – говорит он.

Мельман отметил, что формат "Пусть говорят" более подходит текущему времени, чем, например, "Вечерний Ургант". И скорее всего эту передачу многие зрители захотят посмотреть, ведь в ней затрагивают остросоциальные темы.

Также телекритик отметил, что у телевизионных продюсеров сейчас совершенно нет никаких новых идей для шоу в прайм-тайм, поэтому они вынуждены возвращать старые передачи, съемки которых приостановили в 2022 году.

Ранее Дмитрий Борисов сделал громкое заявление по поводу исчезновения с "Первого канала".

Источник: Абзац
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