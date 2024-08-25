Гарнер взяла паузу в отношениях с супругом из-за развода Аффлека

Семейные отношения обоих начали рушиться четыре месяца назад

Прошло почти четыре месяца с момента, когда журналисты в последний раз видели вместе Дженнифер Гарнер и ее супруга Джона Миллера. Источники говорят, что пара взяла паузу в отношениях на фоне развода Бена Аффлека с Дженнифер Лопес.

В последнее время звезда "Бэтмена" проводит все больше времени в компании бывшей жены. Люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что неслучайно вместе с этим стали страдать шестилетние отношения Гарнер с мужем. Известно, что Лопес и Аффлек расстались еще в апреле, но никак не могли решить вопросы имущества.

Бывшие супруги были невероятно близки с 2015 года, когда официально подали на развод. В 2018 Гарнер поддерживала Аффлека в его борьбе с алкогольной зависимостью и также стала для него опорой во время краха брака с Лопес.

В итоге после новостей о разводе Бен съехал из дома, который он приобрел вместе с пока еще законной супругой, и перебрался поближе к бывшей жене, чтобы больше времени проводить с детьми.

"Бен обращался к Джен за советом и поддержкой, и это стало большим источником раздражения для Джона. Ему не нравится конкурировать с бывшим мужем за ее внимание", – делятся источники.

При этом Миллер старался относится ко всему с пониманием, но в итоге его терпение лопнуло. Гарнер же объясняла близкое общение с Аффлеком намерением не дать ему рухнуть в алкогольную пропасть и спасти детей от тяжелого потрясения из-за развода отца.