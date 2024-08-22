Жена российского миллиардера показала лишнее в крошечном бикини на яхте

Красотка сверкнула сокровенным

Известная модель Кристина Романова, супруга российского миллиардера Владислава Доронина, привлекла внимание поклонников новым откровенным снимком. Модель и светская львица поделилась фотографией, на которой она позирует в бикини на роскошной яхте. Фото быстро набрало популярность в социальных сетях. Люди оставляют восторженные комментарии и восхищаются ее фигурой.



Красотка сфотографировалась во время морского путешествия, где наслаждается солнцем и потрясающими видами. Тем временем, фанаты модели в восторге от вида ее фигуры. Девушка надела смелый купальник желтого оттенка с принтом. Крошечные кусочки ткани не смогли скрыть от фанатов роскошные формы знаменитости – упругие ягодицы практически полностью открыты взору желающих. В комментариях девушку засыпали комплиментами.

Стоит отметить, что модель регулярно делится с поклонниками яркими моментами своей жизни. Этот снимок стал очередным доказательством ее любви к роскошному отдыху и готовности демонстрировать свое тело.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел снимок певицы Нюши без штанов.