Нюша согласилась отдать Сивову право на воспитание детей

Бывший супруг лишил Нюшу двоих детей: останутся жить за границей
Нюша. Фото: соцсети
Артистка не планирует уезжать из России

Певица Нюша и ее бывший супруг Игорь Сивов смогли договориться, с кем останутся жить двое их общих детей. Известно, что артистка сейчас хочет остаться в России и заняться своей карьерой, а бизнесмен не планирует бросать свои заработки в ОАЭ. В итоге они решили, что дочь и сын останутся с отцом в Дубае.

Ходили слухи, что Сивов хотел отсудить у Нюши право жить вместе с наследниками, чтобы получать от артистки алименты. Однако пиар-директор звезды Мария Редекоп эту информацию опровергла. По ее словам, супруги смогли решить этот вопрос еще до того, как дело о разводе поступило в суд.

"Дети учатся в Дубае. И Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого, чтобы дети с кем-то остались", – уверяет она.

Сама знаменитость ранее рассказывала, что у нее будет право видеть наследников в любой момент, передает женский журнал "Клео.ру".

Пара Нюши и Сивова распалась спустя семь лет. Причиной проблем в их браке стала неверность супруга. Сперва певица простила измену и даже была готова поддерживать свободный формат отношений, когда у каждого было право встречаться с кем захочется на стороне, однако в итоге это привело к окончательному разводу.

После рассторжения брака Нюша координально изменилась и стала больше выкладывать откровенных фото в соцсетях. Недавно звезда похвасталась своим междуножным пространством в бикини.

Источник: Super.ru
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