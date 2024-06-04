Родственники Телегина удалили видео с плачущей дочкой Пелагеи

Между супругами продолжается борьба

Певица Пелагея решила больше не скрывать проблемы в отношениях с бывшем мужем Иваном Телегиным. Недовольство артистки вызвало решение отца запретить ребенку покидать страну прямо накануне их совместного отпуска в Турции. Об этом они узнали в аэропорту за час до вылета.

Пелагея показала видео с рыданиями Таисии, которая надеялась на отдых за границей после школы. Девочка не понимала, почему отец поступил таким образом. Не сдерживалась в своих эмоциях и артистка – она назвала бывшего мужа "равнодушной и бездушной мразью".

Певица рассказала, что дочь уже год ждет от отца хотя бы сообщения на телефон, но за это время Телегин не уделил ей внимания ни на секунду. Но посчитал нужным запретить ребенку покидать Россию.

По словам артистки, путевку в Турцию ребенку подарила бабушка в честь окончания первого класса. Таисия с нетерпением ждала путешествия, каждый день собирая панамки и платья, но внезапно узнала о запрете. Пелагея утверждает, что хоккеист сделал это специально, поскольку никого не стал уведомлять о своем решении.

В итоге вскоре после публикации видео с плачущей Таисией было удалено из соцсетей. Певица рассказала, что это было местью родственников Телегина, которые пожаловались на пост.