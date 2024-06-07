Пелагея отчитала организаторов ПМЭФ из-за перепутанного имени

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Певица Пелагея стала участницей ПМЭФ в качестве спикера. Она выступала на сессии, посвященной продвижению креативного продукта, основанного на собственной идентичности. И в самом начале мероприятия произошел неприятный конфуз, сообщают СМИ.
Организаторы события представили артистку гостям под именем "Полина Телегина". Это вывело знаменитость из себя, и она устроила всем грандиозный скандал.
"Я не Полина, и не Телегина!" – вспылила знаменитость.
Пелагея потребовала, чтобы ей немедленно заменили табличку и подписали правильно, указав фамилию Ханова. Сотрудники ПМЭФ сделали это незамедлительно, и напряженная обстановка быстро сошла на нет.
Возмущение артистки понятно – не так давно у нее случился громкий скандал с бывшим супругом. Во время отъезда в Турцию она узнала, что Телегин неожиданно запретил ей вывозить ребенка из страны. Певица опубликовала в соцсетях разгромный пост в отношении хоккеиста, который вскоре удалили его родственники.
Однако Пелагея решила не сдаваться, она заново опубликовала свое гневное сообщение, убрав видео с рыдающей на камеру дочкой.
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