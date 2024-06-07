Пелагея отчитала организаторов ПМЭФ из-за перепутанного имени

Артистке не понравилось, как ее представили публике

Певица Пелагея стала участницей ПМЭФ в качестве спикера. Она выступала на сессии, посвященной продвижению креативного продукта, основанного на собственной идентичности. И в самом начале мероприятия произошел неприятный конфуз, сообщают СМИ.

Организаторы события представили артистку гостям под именем "Полина Телегина". Это вывело знаменитость из себя, и она устроила всем грандиозный скандал.

"Я не Полина, и не Телегина!" – вспылила знаменитость.

Пелагея потребовала, чтобы ей немедленно заменили табличку и подписали правильно, указав фамилию Ханова. Сотрудники ПМЭФ сделали это незамедлительно, и напряженная обстановка быстро сошла на нет.

Возмущение артистки понятно – не так давно у нее случился громкий скандал с бывшим супругом. Во время отъезда в Турцию она узнала, что Телегин неожиданно запретил ей вывозить ребенка из страны. Певица опубликовала в соцсетях разгромный пост в отношении хоккеиста, который вскоре удалили его родственники.

Однако Пелагея решила не сдаваться, она заново опубликовала свое гневное сообщение, убрав видео с рыдающей на камеру дочкой.