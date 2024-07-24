Друзья заявили о проблемах в отношениях Леди Гаги с возлюбленным

Стало известно о проблемах в отношениях Леди Гаги с возлюбленным
Леди Гага. Фото: Jeffrey Terranova / wikimedia.org
Певица стала более чувствительной из-за тотального контроля

Последние несколько лет Леди Гага находится в отношениях с инвестором Майклом Полански. Кажется, что артистка невероятно с ним счастлива, однако друзья знаменитости не испытывают интузиазма по поводу этого союза. Они говорят, что мужчина помешан на контроле и не оказывает успокаивающего влияния на возлюбленную.

По их словам, Гага за последние пять лет стала более хрупкой и уязвимой, чем когда-либо. 

"В ее карьере все идет отлично, но эти отношения не пошли ей на пользу, и они с Майклом проводят много времени вместе", – говорит друг.

Источник утверждает, что ее прошлые отношения с Тейлором Кинни были более здоровыми, поэтому моральное состояние артистки оставалось хорошим. Даже спустя пару лет после разрыва она признавалась, что до сих пор испытывает к нему чувства.

Сейчас ходят слухи, что Леди Гага собирается выйти замуж за своего парня. Некоторое время назад появлялись ее фотографии с предположительно беременным животом, но после знаменитость опровергла новости об ожидании малыша. 

"Одной из главных причин, по которой она все еще с Майклом, является то, что он расположил к себе ее бизнес-команду и руководство, и все они поддерживают эти отношения – на данный момент. Но только дурак мог предположить, что она проведет остаток своей жизни с этим парнем",

– возмущается друг.

Источник: RadarOnline

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