Россиянке откусили палец в фитнес-клубе во время драки

Россиянке откусили палец в фитнес-клубе
Фото: www.unsplash.com
Кровавая расправа произошла в Санкт-Петербурге

Дикая история случилась в одном из петербургских фитнес-центров. Там сцепились две посетительницы, что в итоге стоило одной из них фаланги пальца. Пострадавшая в шоке от произошедшего, а ее агрессивная оппонентка спокойно ушла домой.

Жертва драки рассказала журналистам, что конфликт разгорелся после того, как она вышла из душа. Девушка сообщила, что ее ящик находился рядом с ящиком агрессорши. В какой-то момент она повернулась к спортсменке задом, что та возможно могла расценить как глубокое оскорбление.

Обиженная женщина тут же ударила девушку по голове. Та начала защищаться, в итоге конфликт перерос в форменную драку. Когда разгоряченные женщины перестали выяснять отношения на кулаках, девушка обнаружила, что лишилась фаланги пальца.

"В тот момент, когда мы уже разошлись, я увидела уже валяющийся свой палец внизу и много крови", – сообщила ошарашенная девушка.

В итоге другие посетительницы клуба начали оказывать ей первую медицинскую помощь, затем за несчастной приехала карета скорой. Откусившая жертве палец драчунья спокойно отправилась домой. Пострадавшая девушка намерена обращаться в полицию.

К слову, ранее бедной москвичке пришлось изображать удовольствие при изнасиловании мигрантами ради одной цели.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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