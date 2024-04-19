Озвучены главные трудности достижения оргазма женщинами

Мужчинам в этом плане значительно легче

Зарубежные эксперты решили поднять деликатную тему, которая касается сексуального удовлетворения у мужчин и женщин. Отмечается, что представительницам прекрасной половины человечества в этом плане несколько сложнее. Главные проблемы женщин перечислила сексопатолог Джордан Рулло.



По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что многие мужчины не знают, как доставить удовольствие своей женщине. Некоторым кажется, что для этого достаточно классического проникновения, однако далеко не все женщины способны получить удовлетворение при таком подходе. Для женского организма крайне важны предварительные ласки и стимуляция органов.

Другая проблема кроется в стеснительности женщин. Они редко готовы обсуждать сексуальные предпочтения с любимым мужчиной. Также дамы считают постыдным делом самоудовлетворение.

Как заключила Рулло, в среднем женщине для достижения оргазма требуется 14 минут, а мужчине всего 5. Эта разница во времени вызывает у представительниц прекрасного пола смущение и чувство неполноценности. Сексопатолог подчеркнула, что такой подход абсолютно не обоснован и напомнила, что женский оргазм может длиться в три раза дольше мужского.

К слову, ранее был назван идеальный размер мужского полового органа по версии женщин.