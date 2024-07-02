Москвичка изобразила удовольствие при изнасиловании мигрантами ради спасения

Девушка пережила ужасные минуты

Жуткая история произошла в российской столице. Там двое мигрантов напали на местную жительницу и надругались над ней. Во время сексуального насилия девушке пришлось разыграть целый спектакль. Она сделала вид, что ей очень нравится происходящее.



Кошмарная драма случилась в одном из парков Белокаменной на северо-западе города. Молодая девушка прогуливалась со своим парнем по утопающим в зелени дорожкам, как вдруг к ним подошли двое мужчин не славянской внешности. В итоге разгорелся конфликт, и мигранты сильно избили мужчину. После того, как он был выведен из строя, негодяи взялись за девушку.

Они по очереди надругались над несчастной. Позже женщина рассказала, что очень боялась быть убитой. Злодеи угрожали ей ножом, поэтому она решила сделать вид, что не против происходящего и даже получает удовольствие. Единственной ее целью было сохранить свою жизнь.

Случайные прохожие увидели страшную картину и вызвали сотрудников правоохранительных органов. По горячим следам быстро были задержаны оба негодяя. Извергами оказались гости из Узбекистана 1991-го и 1997-го годов рождения.

К слову, ранее эксперт рассказала, по какой причине некоторые женщины сознательно полностью отказываются от интимной близости.