Звезда "Универа" Кузина собирает деньги на поддержку ВСУ

Знаменитость отреклась от России вскоре после событий 2022 года

Актриса Анна Кузина, которая прославилась своей ролью Яны Семакиной в сериале "Универ. Новая общага", после 2022 года вернулась на Украину и сделала резкие высказывания в адрес России. Как известно, девушка является украинской артисткой и значительную часть своей карьеры она посвятила телепроектам на родине.

Два года назад Кузина записывала обращение к россиянам. Она утверждала, что граждане страны абсолютно дезинформированы происходящим на Украине. Также она называла Путина "военным преступником". Актриса просила российских солдат отказаться воевать, чтобы избежать плохих последствий для всего мира.

Теперь знаменитость активно собирает средства на нужды ВСУ в своих соцсетях, которые пойдут на покупку беспилотников, средств для ночного видения, терминалов Starlink. Также Кузина регулярно восхищается украинскими солдатами и рассказывает о погибших.

Актриса играла в "Универе" в течение семи лет. Неизвестно, поддерживают ли с ней отношения коллеги по сериалу из России. В соцсетях она подписана только на Анастасию Иванову, которая сыграла ее младшую сестру. С Анной Хилькевич, Стасом Ярушиным и другими украинка, судя по всему, не общается.