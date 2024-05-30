Ведущая Зейналова отреагировала на слухи о назначении послом

Пока официального подтверждения нет

Анонимные источники сообщили, что телеведущая НТВ Ирада Зейналова вскоре может получить место посла на Маврикии. Ради этой должности она, по слухам, в текущем году заканчивает Дипломатическую академию МИД России.

Пока информация о предстоящем назначении неоднозначная. Осведомители утверждают, что ее могут рассматривать в качестве одного из кандидатов на место.

Сама Зейналова не подтверждает, что готовится получить должность в российском МИД. Но и не опровергает.

"Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку – смотрите программу в 19, каждое воскресенье", – емко ответила она на слухи.

Свой профессиональный путь журналистка начала на телеканале "Россия". С 2003 по 2016 года она работала на "Первом канале", занимая должности корреспондента, ведущей новостей, была заведующей представительств канала в Великобритании и Израиле. В 2016 году Ирада начала работать на НТВ, получив свою авторскую передачу "Итоги недели". Против нее с 2021 года на Украине введены санкции.