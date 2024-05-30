Ведущая Зейналова отреагировала на слухи о назначении послом

Ведущую Зейналову готовят к повышению в МИД
Ирада Зейналова. Кадр "Итоги недели", НТВ
Пока официального подтверждения нет

Анонимные источники сообщили, что телеведущая НТВ Ирада Зейналова вскоре может получить место посла на Маврикии. Ради этой должности она, по слухам, в текущем году заканчивает Дипломатическую академию МИД России.

Пока информация о предстоящем назначении неоднозначная. Осведомители утверждают, что ее могут рассматривать в качестве одного из кандидатов на место. 

Сама Зейналова не подтверждает, что готовится получить должность в российском МИД. Но и не опровергает.

"Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку – смотрите программу в 19, каждое воскресенье", – емко ответила она на слухи.

Свой профессиональный путь журналистка начала на телеканале "Россия". С 2003 по 2016 года она работала на "Первом канале", занимая должности корреспондента, ведущей новостей, была заведующей представительств канала в Великобритании и Израиле. В 2016 году Ирада начала работать на НТВ, получив свою авторскую передачу "Итоги недели". Против нее с 2021 года на Украине введены санкции.

Источник: РИА "Новости"

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