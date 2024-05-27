Сбежавшая в США Наргиз вышла замуж за россиянина

Сбежавшая в США Наргиз вышла замуж за россиянина
Наргиз Закирова. Фото: соцсети
53-летняя знаменитость давно находится в новых отношениях после развода

Певица Наргиз Закирова вышла замуж в США. Ее избранником стал россиянин Антон Ловягин, который работал в ее музыкальной команде техником. Слухи об их романе ходили еще до официального развода артистки с итальянцем Филиппом Бальзано. 

Возлюбленные вместе уже больше десяти лет. В интервью певица признавалась, что избранник сделал ей предложение давно, однако она так и не решалась на новый официальный союз. До этого Наргиз состояла в браке лишь однажды, хотя и имеет троих детей от разных мужчин.

Между артисткой и Ловягиным 11-летняя разница в возрасте. Сама Закирова признавалась, что молодость избранника ее нисколько не смущает.

"Ничто не может сломить твою искреннюю любовь ко мне, но главное – твою веру в то, что ничто и никто не сможет сломить меня", – написала она под публикацией о свадьбе в соцсетях.

Фото: соцсети

Сейчас Наргиз снова проживает в США. До этого она находилась в Узбекистане после того, как приняла решение уехать из России. Однако власти страны спустя время выгнали артистку. Как знаменитость сама заявляла, это сама решила себя выдворить из места, которое считает неблагонадежным.

Источник: соцсети
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