Сбежавшая в США Наргиз вышла замуж за россиянина

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Певица Наргиз Закирова вышла замуж в США. Ее избранником стал россиянин Антон Ловягин, который работал в ее музыкальной команде техником. Слухи об их романе ходили еще до официального развода артистки с итальянцем Филиппом Бальзано.
Возлюбленные вместе уже больше десяти лет. В интервью певица признавалась, что избранник сделал ей предложение давно, однако она так и не решалась на новый официальный союз. До этого Наргиз состояла в браке лишь однажды, хотя и имеет троих детей от разных мужчин.
Между артисткой и Ловягиным 11-летняя разница в возрасте. Сама Закирова признавалась, что молодость избранника ее нисколько не смущает.
"Ничто не может сломить твою искреннюю любовь ко мне, но главное – твою веру в то, что ничто и никто не сможет сломить меня", – написала она под публикацией о свадьбе в соцсетях.
Сейчас Наргиз снова проживает в США. До этого она находилась в Узбекистане после того, как приняла решение уехать из России. Однако власти страны спустя время выгнали артистку. Как знаменитость сама заявляла, это сама решила себя выдворить из места, которое считает неблагонадежным.
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