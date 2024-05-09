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Русский язык богат на всевозможные присказки, пословицы и поговорки. Во многом именно из-за этого иностранцам так сложно учить наш язык. Впрочем, иногда и сами россияне путаются в значении некоторых словосочетаний.
Предлагаем пройти необычный тест на знание народных мудростей. Проверьте себя и выясните, так ли хорошо вы понимаете значения пословиц и поговорок.
Короткое задание с вопросами поможет освежить память, отвлечет от насущных проблем, а возможно и познакомит вас с новыми пословицами и поговорками. После прохождения теста вы наверняка сможете блеснуть перед знакомыми яркой народной мудростью.
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