Тест на эрудицию: проверьте свой интеллект

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Чем больше человек знает, тем более привлекательным собеседником он является. Высокий уровень интеллекта помогает хорошо устроиться в жизни, найти отличную работу и окружить себя умными, приятными людьми.
Предлагаем пройти короткий тест, который поможет определить уровень вашей эрудиции. Всегда полезно определить, насколько вы разбираетесь в той или иной теме. Кроме того, легкие и интересные задания помогут отвлечься от насущных проблем и узнать что-то новое.
Ответы на вопросы займут всего пару минут, при этом поднимут настроение и повысят вашу компетентность в некоторых сферах. Всегда можно посмотреть правильный ответ на вопрос и закрыть пробелы в своих знаниях.
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