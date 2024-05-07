Разин заявил, что олигарх Борис Березовский жив

Слухи об этом ходили давно

Слухи о том, что кончина Бориса Березовского была лишь инсценировкой, ходят последние 11 лет. Поговаривают, будто олигарх притворился мертвым и скрылся в Киеве или Марокко. На эту мысль многих натолкнула фотография могилы бизнесмена в Лондоне, которая спустя четыре года оказалась полностью заброшенной, несмотря на наличие родственников в стране.

После новости о кончине многие знакомые сомневались в настоящем уходе Березовского из жизни – по официальной версии, он сделал это сам. Похороны олигарха проходили в закрытом режиме, никого из журналистов в зал не запустили. Его тело также перевозили исключительно в закрытом гробу.



Теперь же выдать сенсацию решил продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, которого связывали близкие отношения с Березовским. В 90-х он стал его крестным отцом, когда политик решил примкнуть к православной вере. Такой ход олигарх совершил в надежде привлечь электорат на свою сторону на выборах в Госдуму. После этого его лишили израильского гражданства.

"Очень много вопросов по поводу Бориса Березовского, моего крестника... Спрашивают, живой он или нет. Я отвечу: живой, все хорошо и не волнуйтесь", – заявил Разин.