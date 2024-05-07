Эксперт назвала самый выгодный месяц для отпуска

Эксперт назвала самый выгодный месяц для отпуска
Фото: unsplash.com
Это определяется общим количеством рабочих дней

Самым выгодным месяцем для того, чтобы отправиться в отпуск, является июль. Об этом рассказала директор по персоналу "Работа.ру" Юлия Санина. 

По словам эксперта, это определяется по общему количеству рабочих дней. В июле их больше всего, а в июне – меньше из-за праздников. Поэтому первый летний месяц является самым невыгодным с экономической точки зрения для того, чтобы уходить в отпуск.

Санина утверждает, что число рабочих и выходных дней в месяце не отражается на размере заработной платы у сотрудников, которые получают оклад. Однако стоимость выхода в разных месяцах может отличаться.

Источник: РИА "Новости"
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