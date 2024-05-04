Известный комик Детков заявил о переезде в Лондон

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Популярный в России комик Сергей Детков признался, что переехал в Великобританию. До этого он вернулся из России на Украину после своего ухода из юмористического проекта "ЧБД".
Детков признался, что последний год он проживает в Лондоне. При этом сам юморист родом из Запорожья.
"Я никогда в жизни не думал, что из дуэта Лепса и Тимати в итоге в Лондоне я буду жить", – пошутил он.
Сергей Детков покинул "ЧБД" в 2020 году – в шоу его заменил Илья Макаров. До этого он выступал со своими стендап-монологами на ТНТ. После своего решения уйти из проекта юморист перебрался на Украину, где, как сам признавался, ему гораздо лучше, чем в Москве.
Ранее известный комик раскрыл свои заработки на ТНТ.
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