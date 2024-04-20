В трусах и без лифчика: открытие кинофестиваля переплюнуло "почти голую" вечеринку

В столице стартовал 46-й кинофорум. Несмотря на дождь и ветер, разряженные в пух и прах звезды вышли на красную дорожку налегке. Влажные, но довольные Анна Калашникова, Ольга Бузова и прочие любимицы киноманов разрядились в пух и прах, чтобы удивить, привлечь, очаровать.

В прежние годы на открытии Московского международного кинофестиваля блистали Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Роберт де Ниро, Шарлиз Терон, Уилл Смит, Брэд Питт. Но, как говорится, "иных уж нет, а те далече".

Ситуацию со звездами в этом году можно описать словами чеховского Фирса: "Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут". А сенсацией красной дорожки открытия стала модель, певица и телеведущая Ирина Йовович. К американской актрисе она, правда, отношения не имеет. Да и от рождения была Ибрагимовой. Но где теперь та заморская Йовович... А тут – импортозамещение в действии!

Эллочка-людоедка в романе "12 стульев" нанесла "заносчивой Вандербилихе" меткий удар платьем, отороченном собакой. "Потом гордой американке были нанесены три удара подряд, – пишут Ильф и Петров. – Эллочка приобрела шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет".

Примерно так же Ирина Йовович нокаутирова Милу Йовович, одевшись на торжественную церемонию так, как прежде люди стеснялись раздеться. Красавица подчеркнула, что является патриотом, потом надела на себя платье российского бренда.

Минибикини под этим прозрачным одеянием зачем-то скрывали то, что кому-то может помочь пробиться на экран, а то и просто прокормиться. А вздыбленные соски добавляли образу законченности и словно бы кричали: "Будь готов – всегда готов!" Лифчика на звезде не было, поэтому апрельский ветер ласково теребил грудь гостьи праздника Никиты Михалкова..

Наряды Киркорова, Лолиты и Билана на "почти голой" вечеринке, которая случилась в прошлом году и наделала много шума, кажутся костюмами утренника в детском саду по сравнению со столь со столь кокетливыми и пикантными туалетами открытия кинофестиваля.

Остается лишь надеется, что фильмы будут не менее запоминающимися и обсуждаемыми..