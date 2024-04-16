Лоза назвал вероятную причину ухода публики с концерта Серова в Угличе

"Популярность еще не ушла": Лоза отреагировал на скандал на концерте Серова
Юрий Лоза. Кадр "Жизнь и судьба", Россия 1
Артист отметил, что на его представлениях подобного не было

Певец Юрий Лоза считает, что публика не могла просто так покинуть зал во время выступления Александра Серова в Угличе. Он утверждает, что для народного артиста это является тревожным звоночком.

Напомним, ранее зрители сообщили в соцсетях, что часть публики массово ушла из зала во время представления Серова – в этот момент артист представлял своих музыкантов, которые продолжали играть. Люди возмутились, что те поступили невоспитанно, проявив таким образом неуважение к исполнителю.

Сам Серов, в свою очередь, опровергал массовый уход зрителя с выступления. Он рассказывал, что исполнил последнюю песню под авации полного зала, а после ушел за кулисы. Никаких скандалов во время концерта не было.

Тем не менее, Лоза считает, что произошедшее в Угличе – веский повод задуматься для Серова. Он не исключает, что людей могло не устроить качество концерта по той или иной причине. Например, были проблемы с аппаратурой или артист плохо себя чувствовал.

"Но его популярность еще не ушла... Для меня неприятно, даже если один человек ушел, но я не помню, чтобы такое было",

– подытожил музыкант.

Источник: News.ru

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