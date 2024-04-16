Блогер Луна Ком опровергла слухи о романе со звездой "Слово пацана" Кемстач

Молодой артист пользуется невероятной популярностью

Выход на российские экраны скандального телесериала "Слово пацана" вызвал настоящий фурор в сфере отечественного шоу-бизнеса. Проект подарил кинематографу сразу несколько талантливых молодых артистов, популярность которых взлетела мгновенно. Одну из главных ролей в киноленте сыграл пятнадцатилетний артист Леон Кемстач, теперь за его личной жизнью следят с особым вниманием.

Малолетнему артисту еще далеко до совершеннолетия, однако выглядит он значительно старше. Высокий рост, брутальная внешность и по-взрослому солидная невозмутимость сделали парня мечтой многих молодых девушек. Однако никакой официальной информации о том, что Леон с кем-то встречается, пока нет.

Впрочем, это не мешает расти и множиться слухам. Так, внимательные поклонники неожиданным образом связали молодого парня с популярной 23-летней блогером Луной Ком. Подписчики заметили, что молодые люди появляются в одних и тех же местах. Кроме того, на фотографиях девушки обнаружили силуэт парня, похожего на Леона.

Слухи достигли такого масштаба, что девушке пришлось на них ответить. Артистка вышла на связь и объявила, что сейчас ее сердце свободно, и подписчики зря пытаются навязать ей отношения с публичными молодыми людьми.

"Я ни с кем не состою в отношениях. Пожалуйста, прекратите меня с кем-то сводить постоянно, порой даже с людьми, с которыми не общаюсь или даже не знакома", – передает слова Луны женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее свое мнение по поводу телесериала "Слово пацана" высказал известный актер Алексей Нилов.