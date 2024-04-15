Мария Шукшина поругалась с сестрой Ольгой из-за рукописей отца

В семье Шукшиных назревает новый скандал
Мария Шукшина. Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Сестры готовятся к разбирательствам в суде

Анна Шукшина утверждает, что в семье разгорелся новый спор из-за прав на обладание рукописями знаменитого режиссера Василия Шукшина. Сестры не могут определить, с кем должны остаться памятные документы.

Изначально наследство артиста было у бабушки, Лидии Федосеевы-Шукшиной, но несколько лет назад она передала все своей дочери Марии. Теперь младшая намеревается все забрать, как утверждает внучка знаменитой актрисы, по собственному желанию, а не по велению Лидии Николаевны.

"Мира в нашей семье не будет никогда", – говорит Анна.

Девушка допускает, что бабушка могла забыть о своем решении отдать рукописи Марии. И мать не станет возвращать все просто так – в перспективе сестры намереваются решить этот вопрос в судебном порядке.

Анна рассказала, что не так давно она смогла помириться с матерью. Актриса обратилась к ней из-за документа для пенсионного фонда и, когда девушка принесла его, они разговорились и смогли простить друг другу обиды. При этом финансово родительница ей не помогает, хотя и дарит подарки собственному внуку. 

Ранее появились слухи о задержании Марии Шукшиной. Адвокат, представляющий интересы ее матери, отметила, что после долгого молчания им все же удалось связаться с артисткой и узнать, что происходит с ней на самом деле.

Источник: НТВ
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей