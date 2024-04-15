Почему на могиле чистокровного еврея Ширвиндта поставили православный крест

Почему на могиле чистокровного еврея Ширвиндта поставили православный крест
Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press / www.globallookpress.com
Прах президента Театра Сатиры пролежал месяц

Александр Ширвиндт умер еще 15 марта. Прощались с ним на сцене театра, где он служил с 1970 года, 18 марта. А оставшийся после кремации прах удалось похоронить только спустя почти месяц – 14 апреля. 

Могилу Ширвиндта найти легко – она расположена на центральной аллее престижного Новодевичьего некрополя между захоронениями Галины Волчек и Василия Ланового. Поскольку хоронили маленькую урну с прахом, то и место было нужно не так много, как для гроба. А на могиле поставили простой деревянный крест с распятием.

Могильный крест в православной традиции устанавливают в ногах покойного. Считается, что распятие послужит опорой усопшего в день его Воскресения. Однако церковью не запрещено ставить распятие и в голове – тогда крест будет олицетворять победу небесных сил над дьявольским провидением.

Фото: социальные сети

Многим этом обстоятельство кажется необычным. Ведь Ширвиндт был чистокровным евреем. Его дед по отцу – Гдаль Ширвиндт. Отец –  Теодор Ширвиндт. Мать –  Раиса Кобыливкер. Дед по матери – Ицхок-Шмуль Кобыливкер. Все понятно уже по именам. У Александра Анатольевича, как говорят в его окружении, было и израильское гражданство, и недвижимость на Земле Обетованной.

Но все объясняется тем, что у взрослым Александр Анатольевич крестился в православии. Он и Театр Сатиры освятил, и батюшки к нему приходили туда часто. Да и вся его семья была набожная, воцерковления и религиозная.

Уже сегодня семья думает над памятником актеру и режиссеру. 19 июля ему исполнилось бы 90 лет...

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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