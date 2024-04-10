Стало известно, как живет осудившая Россию актриса Дарья Волга

"Находиться в России невыносимо": куда исчезла актриса Дарья Волга
Дарья Волга. Кадр: YouTube
Наша страна подарила звезде славу

Известная артистка Дарья Волга родилась в Киеве, но еще в раннем детстве переехала в Москву, где и построила блестящую карьеру. Знаменитость закончила ВГИК, после чего блистала во многих кинопроектах. Однако затем актриса внезапно пропала со всех радаров. Оказалось, она крайне негативно относится к нашей стране, о чем не стесняется заявлять публично.

В России Волга снималась в таких кинолентах, как "Петербургские тайны", "Какая чудная игра", "Хозяйка тайги", "Голубка", "Мужчина во мне", "Позднее раскаяние", "Наперекор судьбе" и других, а также некоторое время была телеведущей популярного проекта "Давай поженимся". Помимо успеха в России, талантливая артистка оказалась востребована в Новой Зеландии. Туда знаменитость переехала с любимым человеком. В этой жаркой стране Дарья успешно снималась в телепроектах и построила неплохую карьеру.

Однако из-за болезни отца в 2018-м году девушке пришлось забрать детей и уехать в Киев. Там она ухаживала за родителем, которому было комфортнее жить в привычной обстановке – переезжать в Новую Зеландию мужчина не хотел.

Дарью очень расстроил тот факт, что документы на временное проживание на Украине пришлось получать по российскому паспорту, так как новозеландский документ особо в Незалежной не котируется.

В 2021-м году девушка потеряла российский паспорт, из-за чего ей пришлось приезжать в нашу страну и восстанавливать документ – иначе нельзя было продлить разрешение на жительство на Украине. Артистка оказалась в Москве в феврале 2022 года. События того времени она прокомментировала с резких антироссийских позиций.

"Это реально садистское государство. Каждый день у меня была истерика. Находиться в России было невыносимо" – делилась звезда.  

Сейчас знаменитость снова живет в Новой Зеландии, где продолжает развиваться в творческой стезе.

К слову, ранее стало известно, куда пропал актер Игорь Шавлак.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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