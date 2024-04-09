Актер Домогаров прокомментировал сообщения о завершении его карьеры

Артист одним словом прокомментировал ситуацию

Некоторое время назад информационное пространство разорвали новости о больших проблемах со здоровьем у популярного артиста Александра Домогарова. Появилась информация, что актер страдает от проблем с позвоночником. Сообщалось, что позвоночник фактически начал разрушаться. После сенсационных новостей Домогаров вышел на связь с комментарием.



Стоит отметить, что печальные вести о проблемах со здоровьем сильно расстроили публику. Журналисты заявляют, что дела Александра настолько плохи, что он может полностью завершить творческую карьеру. Сразивший знаменитость недуг сопровождается сильными болями, приводит к проблемам с движением и заметно снижает качество жизни.

Однако сам Домогаров объявил, что публикации о его здоровье являются бредом. Этим одним емким словом актер ответил тем, кто начал распространять печальные новости. Впрочем, в свежем комментарии артист подтвердил, что уходит из родного культурного учреждения – Театра Моссовета. По какой причине Домогаров прекращает сотрудничество с театром и связано ли это со здоровьем, он пояснять не стал.

Александр призвал журналистов не использовать в работе неподтвержденные слухи и сообщил, что вся достоверная информация есть на его официальных страницах в социальных сетях.

Напомним, ранее появилась информация о том, что у шестидесятилетнего Александра Домогарова подорвалось здоровье – писали, что ему поставили спондилоартоз. Артист эти сведения подтверждать не стал.