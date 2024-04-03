На похоронах звезды "Дома-2" у родителей случилась истерика

Тело девушки наконец найдет покой

В подмосковном Королеве состоялась церемония прощания с бывшей участницей "Дома-2" Либерж Кпадону. По предварительным данным, 36-летняя девушка умерла из-за проблем с сердцем. Ее знакомые утверждают, что она тяжело болела и имела пагубное пристрастие к алкоголю.

Похоронить Либерж пришли ее коллеги по телепроекту, знакомые и родственники. Девушку положили в закрытый гроб, ведь до этого ее тело более 40 дней пролежало в квартире. Во время прощания на церемении можно было заметить других выходцев из "Дома-2": Алиану Устиненко, Марию Кохно, Джозефа Мунголле, Надежду Ермакову, Элину Камирен, Егора Холявина и Дмитрия Дмитренко.

На похоронах Кпадону у родителей случилась истерика. Они громко плакали, когда гроб с Либерж выносили из здания и клали в катафалк.

Бывшую участницу "Дома-2" не будут предавать земле – родственники решили кремировать ее тело.

Пациенты больницы, в которой проходила лечение Либерж Кпадону, утверждают, что девушка постоянно пила алкоголь, хотя с ее недугам делать это строго запрещено. Из-за этого ее и не допустили к операции на легких. На одном из последних видео до кончины знаменитость сообщала всем, что едет на хирургическое вмешательство.