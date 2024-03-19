Раскрыто имя новорожденной дочери Петросяна

Информацию выведали источники

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова ошарашили народ новостью о пополнении в семействе. Рождение дочери стало сюрпризом для многих, поскольку никто не видел беременного живота у супруги артиста в последнее время. Вскоре поползли слухи, что младенец мог появиться на свет с помощью суррогатной матери, однако артист подобные домыслы категорически отвергает.

Появление малыша на свет супруги старались не афишировать несколько месяцев. На вопросы, почему было принято такое решение, Брухунова ответила, что "не хочет жить на потеху публике". Имя новорожденной в семействе называть также отказались.

Однако источники раскрыли, как на самом деле зовут девочку. Оказалось, что ребенку дали имя Матильда. Утверждается, что Татьяна, как "заядлая театралка", приняла такое решение, вдохновившись оперой "Иоланта" Петра Чайковского.

У других детей Петросяна также необычные имена. Сына назвали в честь отца юмориста Ваганом, а первой дочери он дал имя Викторина.

Ранее Брухунова резко отреагировала на заявления о половых проблемах у супруга.