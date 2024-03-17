Исчезнувшая звезда Камеди Клаб сбежала из России

Ведущая решила попробовать свои силы в роли автора сериалов

Наталья Еприкян давно не появлялась на экране в выпусках шоу "Камеди клаб", что изрядно огорчало зрителей. Некоторое время назад она вышла на связь со зрителями из Армении.

Юмористка призналась: Россию она покинула по причине изменений, происходящих в последние годы в нашей стране. В Армении, по словам артистки, у нее наконец есть свобода, какой нет ни у кого в мире.



"Мне реально повезло", – поделилась Еприкян.



Она призналась также, что в нашей стране вдохновения не было ни на что: ни придумывать новые проекты, ни заниматься реанимацией старых. И только после отъезда у Еприкян начали понемногу появляться идеи. Так Наталья решила освоить новую роль – сериальный автор. Пилотную серию делали не на русском языке, потому что она предназначалась для зарубежного зрителя.

Наталья Еприкян происходит из семьи грузинских армян, поэтому владеет обоими языками. После того как она окончила гимназию, семья переехала в Россию, в итоге обосновавшись в Москве. Юмористка вспомнила, что жить в Грузии после развала Союза стало невыносимо.

Ранее мы рассказывали о звонках президента РФ резиденту Камеди Клаб, который регулярно пародирует главу государства, подвергая собственные шутки жесточайшей самоцензуре.



