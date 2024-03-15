Продюсер рассказал об одном странном требовании Леонтьева перед концертами

Организатор назвал главную причуду певца

Исполнитель Валерий Леонтьев, как оказалось, имеет свои причуды: певец требует от организаторов заклеивать окна в номере черными мусорными пакетами из целлофана. Сергей Лавров, работавший с артистом в "нулевые" годы, рассказывает, что в жизни Валерий – человек довольно тихий, несмотря на яркий эпатаж.

После концертов, вспоминает Лавров, Леонтьев никогда не устраивал никаких тусовок с банкетами. В лучшем случае – ужин с командой. Однако чаще всего тот трапезничал в номере в одиночестве. А странное требование в виде заклеивания окон мусорными пакетами в номере было известно организаторам концертов Леонтьева довольно давно.

Лавров указал, что, на первый взгляд, списать это требование можно на желанием певца отдохнуть и подремать днем после смены часового пояса в новом регионе – хотя некоторые утверждают, ссылаясь на медиа, что из-за неудачной блефаропластики Валерий не может закрыть полностью веки.

За пределами сцены, указывает Лавров, народный артист одевается весьма неброско, не обращая совершенно никакого внимания на моду и дорогостоящие бренды.

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