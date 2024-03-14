Актриса Кристина Эпплгейт рассказала о жизни с рассеянным склерозом

Носит подгузники: известная голливудская актриса раскрыла свой недуг
Кристина Эпплгейт. Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Знаменитости поставили неизлечимый диагноз

Известная актриса американских мелодрам 52-летняя Кристина Эпплгейт призналась, что страдает от рассеянного склероза. По ее словам, симптомы недуга с каждым днем становятся все более выраженными.

По утрам артистка ощущает боль, онемение и потерю равновесия. Ко всему прибавляются и проблемы с желудком от постоянного приема препаратов – Эпплгейт постоянно набирает и сбрасывает вес, страдает от рвоты и диареи. 

Больше всего Кристина переживает, что больше не может заботиться о своих детях как раньше. Однако на этом пути ее постоянно поддерживает муж. 

Также знаменитости приходится носить подгузники для взрослых.

"Ты можешь описаться в штаны, поскольку попросту не успеешь добежать до туалета. Поэтому приходится носить подгузники", – рассказала она.

Эпплгейт утверждает, что о возобновлении актерской карьеры при такой болезни не может быть и речи. Из-за этого она испытывает сильный стресс и очень скучает по своей работе. 

Источник: People

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