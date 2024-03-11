Богомолов заявил о любви к пьесам советских времен

Муж Собчак сделал заявление об СССР
Константин Богомолов. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов заявил, что считает советское наследие в драматургии огромнейшим пластом, из которого можно черпать еще долгое время. Театр, полагает театральный режиссер, еще не смог освоить эпоху недавно минувших дней. И совершенно напрасно: бытовые реалии прошлого способны передать то, что остается вне времени.

Так, Константин указал, что российские худруки работают с французской драматургией XVII столетия, где не было и речи о привнесении уже доступных человечеству изобретений – к примеру, пистолета и шпаги. Как и пьесы советских времен, они раскрывают тему любви, становлении человека и важности ответственного поведения.

"О многих вещах, которые важны и сейчас", – пояснил Богомолов.

А современная драматургия, считает худрук, сильно хромает с точки зрения литературы. И излишне социально ориентирована – в то время как классики поднимали столетиями назад те темы, которые и сегодня вечны. Для острых социальных тем и их раскрытия, полагает Богомолов, существует общественность. А театр – это искусство.

Ранее на Богомолова ополчилась живущая в Латвии Чулпан Хаматова, заявившая, что ни за что не стала бы с ним работать.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей