Умерла знаменитый советский диктор Светлана Моргунова

Знаменитости было 84 года

Легендарный советский диктор Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни. Информацию об этом подтвердила ее помощница.

Причина смерти уже известна – у народной артистки РФ остановилось сердце. Моргунова умерла у себя дома.

"Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе!" – призналась ее помощница.

Дата прощания со знаменитым советским диктором еще назначена.

Светлана Моргунова скончалась спустя четыре дня после празднования своего дня рождения. Четыре года назад она похоронила собственного сына – потеря наследника сильно ударила по телеведущей. Родные не сразу сказали диктору о произошедшем. После этого знакомые утверждали, что горе она топила в алкоголе. Сама артистка опровергала слухи.

Моргунова стала диктором Центрального телевидения СССР в 1961 году. Также она вела передачи "Голубой огонек" и "Утренняя почта".