Собчак публично заявила о желании "убить клеща", испортившего ей жизнь

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Блогерша и телеведущая Ксения Собчак всегда отличалась резкими высказываниями и довольно жесткой позицией по многим вопросам. В том числе и когда дело касалось ее собственной чести и достоинства, защищать которые журналистка готова всегда. Недавно "блондинка в шоколаде" на своем Youtube-канале резко прокомментировала две документальных ленты, которые канал НТВ посвятил ей и ее недвижимости.
Телеведущая окрестила канал "маткой" честной отечественной журналистики и сравнила его с клещом, который пьет ее кровь и от которого нужно избавиться со всей возможной скоростью.
Она отметила, что ее снова попытались задеть и возмутилась, что коллеги обрывают слова, придавая им другое значение посредством монтажа.
"Если этот клещ — НТВ, придется повозиться", –
заявила о желании уничтожить врага Собчак.
Некоторое время назад корреспонденты канала обнародовали информацию о полученной Собчак по бартеру квартире в Дубае и о том, что она заполучила израильский паспорт. "Блондинка в шоколаде" возмутилась тем, что телеканал воспользовался ее личными материалами из блогов и создал из них "клеветнические" фильмы.
Ранее мы писали, что Ксения Собчак разрыдалась, услышав новую песню, записанную уехавшей из России Аллой Пугачевой.
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