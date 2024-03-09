Собчак назвала телеканал НТВ "клещом" из-за снятых о ней фильмах

Собчак публично заявила о желании "убить клеща", испортившего ей жизнь
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Журналистка прокомментировала две документальных ленты

Блогерша и телеведущая Ксения Собчак всегда отличалась резкими высказываниями и довольно жесткой позицией по многим вопросам. В том числе и когда дело касалось ее собственной чести и достоинства, защищать которые журналистка готова всегда. Недавно "блондинка в шоколаде" на своем Youtube-канале резко прокомментировала две документальных ленты, которые канал НТВ посвятил ей и ее недвижимости.

Телеведущая окрестила канал "маткой" честной отечественной журналистики и сравнила его с клещом, который пьет ее кровь и от которого нужно избавиться со всей возможной скоростью.

Она отметила, что ее снова попытались задеть и возмутилась, что коллеги обрывают слова, придавая им другое значение посредством монтажа.

"Если этот клещ —  НТВ, придется повозиться", – заявила о желании уничтожить врага Собчак.

Некоторое время назад корреспонденты канала обнародовали информацию о полученной Собчак по бартеру квартире в Дубае и о том, что она заполучила израильский паспорт. "Блондинка в шоколаде" возмутилась тем, что телеканал воспользовался ее личными материалами из блогов и создал из них "клеветнические" фильмы.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак разрыдалась, услышав новую песню, записанную уехавшей из России Аллой Пугачевой.

Источник: Youtube-канал "Осторожно, Собчак" ✓ Надежный источник
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