Какие ошибки нужно избегать при засолке огурцов

Какие ошибки нужно избегать при засолке огурцов
Фото: pixabay.com
Нельзя пренебрегать процессом мытья и стерилизации банок

Каждый огородник мечтает наслаждаться своими огурчиками не только летом, но и в холодное время года, поэтому обязательно делает заготовки на зиму. Однако порой закрутки выходят невкусными или вообще портятся. Рассказываем о самых распространенных ошибках, которые стоит избегать.

Если огурцы вышли невкусными и мягкими, значит был выбран неправильный сорт. Для засолки нужны те, у которых есть крупные пупырышки и черные шипы. Также вкусные огурчики получаются из тех, у которых толстая кожура. Выбирать нужно небольшие овощи – длиной не больше 10 см. А также обязательно пробовать перед засолкой. Если огурцы изначально горькие, ничего с ними сделать уже нельзя. 

Также при засолке огурцов необходимо обратить внимание на качество воды. Лучше использовать из бутылок, колодцев, но не из-под крана. 

Кислые огурцы говорят о том, что в банку положили недостаточно соли или вообще ее не добавили. Берите соль крупного помола и избегайте йодированную. 

Многие кулинары не замачивают огурцы перед закруткой и делают это зря. Пара часов, проведенных в воде, сделают овощи упругими и ароматными. 

Также нельзя забывать о том, что нужно переворачивать закрытые банки. Так, резиновый ободок крышки плотнее прижмется к таре и не пропустит воздух. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что добавить в банку, чтобы огурцы были вкусными. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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