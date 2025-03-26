Лавина денег и успех в любви: каким знакам зодиака повезет в апреле

Некоторым улыбнется Фортуна

Апрель принесет яркие перемены в жизнь некоторых знаков зодиака. Весна "разгоняет тучи" и открывает двери в совершенно новый этап – где будет место и крупным деньгам, и бурному вниманию со стороны противоположного пола.

Близнецы

Близнецы могут внезапно оказаться в центре внимания. Им поступят предложения, которые помогут не только заработать, но и повысить социальный статус. Удачные сделки, выгодные покупки, неожиданные премии – все это ждет счастливчиков. А еще кто-то очень симпатичный давно смотрит в их сторону.

Скорпионы

Скорпионы почувствуют настоящий жизненный подъем. Карьерные задачи будут решаться сами собой, а финансы начнут расти. При этом им стоит быть готовыми к новой любви. Возможен роман с человеком, который раньше был просто другом.