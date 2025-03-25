Названа стоимость белоснежного элитного гроба Ларисы Голубкиной

Актрису похоронили со всеми почестями

Для похорон Народной артисткой РСФСР родные выбрали белый гроб "Хьюстон". Он выполнен из массива ясеня белого цвета с глянцевым покрытием.

"Массивные деревянные ручки с обеих сторон, фрезерованные горизонтальные полосы на корпусе, украшенные декоративными столбиками в виде колонн углы придают изделию особую представительность и визуальную привлекательность. Мягкая белая велюровая обивка ложа олицетворяет умиротворение и покой. Строгий, но торжественный дизайн добавляет глубину и достоинство похоронной церемонии", – говорится на сайте ритуального агентства про это элитную домовину. Стоит же такой гроб, в зависимости от модификации, от 102 до 270 тысяч рублей.

Напомним, звезда фильма "Гусарская баллада" умерла 22 марта на 86 году жизни. В последние годы она жила в пансионате администрации президента "Сосны". А последние дни актриса провела в хосписе – у нее было два вида рака. В том числе и макроглобулинемия Вальденстрема – это злокачественное заболевание крови. Звезде был присвоен паллиативный статус – вылечить даже при помощи "химии" ее было уже невозможно. Писали, что из-за болезни Паркинсона и нарушения работы мозга она ослепла и оглохла.

Похоронили Ларису Голубкину на Троекуровском кладбище столицы недалеко от могил Ирины Мирошниченко и Бедроса Киркорова.