Названа стоимость белоснежного элитного гроба Ларисы Голубкиной

Названа баснословная стоимость белоснежного элитного гроба Ларисы Голубкиной
Фото: Дни.ру
Актрису похоронили со всеми почестями

Для похорон Народной артисткой РСФСР родные выбрали белый гроб "Хьюстон". Он выполнен из массива ясеня белого цвета с глянцевым покрытием.

"Массивные деревянные ручки с обеих сторон, фрезерованные горизонтальные полосы на корпусе, украшенные декоративными столбиками в виде колонн углы придают изделию особую представительность и визуальную привлекательность. Мягкая белая велюровая обивка ложа олицетворяет умиротворение и покой. Строгий, но торжественный дизайн добавляет глубину и достоинство похоронной церемонии", – говорится на сайте ритуального агентства про это элитную домовину. Стоит же такой гроб, в зависимости от модификации, от 102 до 270 тысяч рублей.

Фото: Дни.ру

Напомним, звезда фильма "Гусарская баллада" умерла 22 марта на 86 году жизни. В последние годы она жила в пансионате администрации президента "Сосны". А последние дни актриса провела в хосписе – у нее было два вида рака. В том числе и макроглобулинемия Вальденстрема – это злокачественное заболевание крови. Звезде был присвоен паллиативный статус – вылечить даже при помощи "химии" ее было уже невозможно. Писали, что из-за болезни Паркинсона и нарушения работы мозга она ослепла и оглохла. 

Фото: Дни.ру

Похоронили Ларису Голубкину на Троекуровском кладбище столицы недалеко от могил Ирины Мирошниченко и Бедроса Киркорова. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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