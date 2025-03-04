Актер оказался в "приятной" компании

Против популярного российского актера Ивана Охлобыстина выдвинуты серьезные обвинения. Служба безопасности Украины в очередной раз решила поизгаляться и "напала" на еще одну российскую знаменитость.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая посягательство на территориальную целостность Незалежной, пропаганду боевых действий и поддержку российских вооруженных сил.

Киевские спецслужбисты с негодованием напомнили, что актер принимал участие в патриотическом концерте-митинге, который прошел в Москве в сентябре 2022 года. По версии украинских властей, знаменитость не только выступал на мероприятии, но и призывал к распространению политического курса Кремля на все земли Незалежной.

Кроме того, артист уже давно находится в списке культурных деятелей, которых украинские власти считают угрозой нацбезопасности. Впервые его имя внесли в этот перечень еще в 2015 году.

Напомним, ранее аналогичные меры были приняты в отношении певца Григория Лепса.