Против Охлобыстина завели уголовное дело на Украине

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Против популярного российского актера Ивана Охлобыстина выдвинуты серьезные обвинения. Служба безопасности Украины в очередной раз решила поизгаляться и "напала" на еще одну российскую знаменитость.
В отношении артиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая посягательство на территориальную целостность Незалежной, пропаганду боевых действий и поддержку российских вооруженных сил.
Киевские спецслужбисты с негодованием напомнили, что актер принимал участие в патриотическом концерте-митинге, который прошел в Москве в сентябре 2022 года. По версии украинских властей, знаменитость не только выступал на мероприятии, но и призывал к распространению политического курса Кремля на все земли Незалежной.
Кроме того, артист уже давно находится в списке культурных деятелей, которых украинские власти считают угрозой нацбезопасности. Впервые его имя внесли в этот перечень еще в 2015 году.
Напомним, ранее аналогичные меры были приняты в отношении певца Григория Лепса.
Киев охватила паника