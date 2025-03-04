Против Охлобыстина завели уголовное дело на Украине

Охлобыстину предъявили обвинение: против артиста завели уголовное дело
Иван Охлобыстин. Фото: АГН "Москва"
Актер оказался в "приятной" компании

Против популярного российского актера Ивана Охлобыстина выдвинуты серьезные обвинения. Служба безопасности Украины в очередной раз решила поизгаляться и "напала" на еще одну российскую знаменитость.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая посягательство на территориальную целостность Незалежной, пропаганду боевых действий и поддержку российских вооруженных сил.

Киевские спецслужбисты с негодованием напомнили, что актер принимал участие в патриотическом концерте-митинге, который прошел в Москве в сентябре 2022 года. По версии украинских властей, знаменитость не только выступал на мероприятии, но и призывал к распространению политического курса Кремля на все земли Незалежной.

Кроме того, артист уже давно находится в списке культурных деятелей, которых украинские власти считают угрозой нацбезопасности. Впервые его имя внесли в этот перечень еще в 2015 году.

Напомним, ранее аналогичные меры были приняты в отношении певца Григория Лепса.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
По теме

Появились сообщения о запуске "Орешника" по Украине

Киев охватила паника

Трамп отомстил Украине после хамства Зеленского

Глава США принял жесткое решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей