Диана Гурцкая кардинально сменила имидж и вышла в свет в полупрозрачном платье

Диана Гурцкая кардинально сменила имидж и вышла в свет в полупрозрачном платье
Диана Гурцкая. Фото: соцсети
46-летняя знаменитость дала жару

Недавно в жизни популярной певицы Дианы Гурцкой случилось страшное горе. Женщина лишилась любимого супруга. Гибель родного человека выбила артистку из колеи на некоторое время, однако постепенно звезда возвращается к жизни. Так, артистка решила кардинально изменить имидж, чем привела в восторг многочисленных поклонников.

На одном из мероприятий 46-летняя певица появилась в полупрозрачном облегающем платье черного цвета. Струящийся материал выгодно подчеркнул пышную грудь знаменитости и тонкую талию. Наряд был украшен яркими синими и красными полосами, которые добавили образу особый шарм.

Больше всего поклонников поразила новая прическа Дианы Гурцкой. Обычно певица придерживается классического стиля, но сейчас решилась на эксперимент. Артистка сделала стильную короткую стрижку слоями с рваной челкой. В комментариях девушку засыпали восторженными комплиментами.

К слову, ранее настоящий фурор в социальных сетях произвела "самая сексуальная судья в мире". Красотка не постеснялась спустить штаны и выставить на всеобщее обозрение упругий зад.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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