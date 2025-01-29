Бондарчук лишился должности председателя в "Ленфильме"

Брошенный женой Бондарчук лишился работы
Федор Бондарчук. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость выл вынужден уйти с должности из-за финансовых проблем

Федор Бондарчук принял решение уйти из совета директоров киностудии "Ленфильм", где занимал пост председателя. Источники утверждают, что на это он намерен пойти, поскольку в последнее время компания находится в плачевном финансовом положении и у нее часто сменяются руководители.

Известно, что проблемы с деньгами у "Ленфильма" были еще и в момент назначения Бондарчука на должность. В 2019-ом году студия была на грани дефолта, в 2020-ом она была должна банку ВТБ 2,2 млрд рублей. За ней также числится непогашенная задолженность в Федеральной службе судебных приставов в размере 101,4 млн рублей и 855,6 тысяч рублей. Сообщалось, что в январе текущего года в суд поступило заявление о признании "Ленфильма" банкротом.

До этого директор студии Эдуард Щербаков был объявлен в розыск. На замену ему пришел Эдуард Суворов, который покинул пост в феврале прошлого года. На замену ему назначили Надежду Андрющенко.

Источники утверждают, что распоряжение о снятии Бондарчука с должности должно быть выпущено в ближайшие дни. Судьба "Ленфильма" пока неизвестна – говорят, его могут передать в полное или частичное управление правительству Санкт-Петербурга.

Это не единственные проблемы в жизни Федора Бондарчука. Ранее источники сообщали, что супруга Паулина Андреева приняла решение с ним развестись. По слухам, режиссер не теряет надежды вернуть жену.

Источник: РБК

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