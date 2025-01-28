Самойлова назвала три самых сексуальных качества у мужчин

Звезда соцсетей поделилась своим мнением

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, поделилась своим мнением о том, какие характеристики делают мужчину сексуальным. В своем недавнем посте она указала, что три важнейших качества, которые придают мужчине привлекательность, – это чувство юмора, успех и деньги.

По мнению звезды соцсетей, эти факторы играют ключевую роль в том, чтобы мужчина считался "альфа-самцом". Она также предложила своим подписчицам поделиться в комментариях, что именно они считают наиболее привлекательным в партнере.

Еще одна звезда Сети Айза не оставила без внимания это предложение и рассказала о своих предпочтениях. Девушка призналась, что для нее важнее всего в партнере не только чувство юмора, но и чувство безопасности, которое он может подарить своей возлюбленной. А еще характер, напоминающий "золотистого ретривера" – верного, доброго и заботливого.