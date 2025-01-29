Умер заслуженный артист России Борис Улитин

Умер заслуженный артист России Борис Улитин
Борис Улитин. Фото: Театр комедии им. Акимова
Жизненный путь знаменитости оборвался в родном Петербурге

Заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин скончался в родном Санкт-Петербурге. Такими печальными новостями поделились представители петербургского комитета по культуре.

В официальном сообщении культурного учреждения выражены глубокие соболезнования родственникам, близким, друзьям и коллегам покойной звезды.

Покинувшая этот мир знаменитость навсегда запомнится как бесконечно талантливый актер. После блестящего окончания театрального института он привлек внимание знаменитого режиссера Николая Акимова, который пригласил его в Театр комедии. Там Борис Улитин служил почти шесть десятилетий, став одной из самых ярких фигур труппы.

Голосом покойной знаменитости говорили персонажи более 40 кинолент и мультиков, среди которых такие культовые картины, как "Звездные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и другие. Его работа в культурной сфере оставила яркий след в истории отечественного искусства.

Источник: Комитет по культуре Санкт-Петербурга ✓ Надежный источник
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