Селена Гомес призналась, что не сможет родить детей из-за проблем со здоровьем

Знаменитая певица сделала пронзительное заявление о бесплодии
Фото: www.unsplash.com
Девушке тяжело принять горькую судьбу

Известная американская певица и актриса Селена Гомес сделала откровенное признание о том, что не имеет возможности продолжить звездный род по состоянию здоровья. Недавно она с печалью поведала, что медицинские эксперты предупредили ее о серьезных рисках, связанных с возможной беременностью. По их мнению, зачатие в дальнейшем может поставить под угрозу жизни как самой знаменитости, так и ее будущего наследника.

Девушка призналась, что принятие этого удара судьбы далось ей непросто, но она рассматривает другие варианты создания семьи. Среди возможных путей она упомянула суррогатное материнство и усыновление. Певица выразила желание стать матерью, несмотря на существующие ограничения, и планирует изучить все доступные варианты.

Эта новость вызвала волну поддержки со стороны ее поклонников, которые выразили солидарность с артисткой и ее решимостью.

Источник: Vanity Fair ✓ Надежный источник

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