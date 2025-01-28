Суд наложил штраф на жену Эммануила Виторгана

Женщина не стала спорить с системой правосудия

В семье легендарного советского артиста Эммануила Виторгана произошло неприятное событие. Его супругу Ирину наказали за административное правонарушение. Более того, на именитую женщину наложили штрафные санкции.

Все случилось из-за проблем с театральным агентством "ВИТЭМ". Супруга советской легенды возглавляет это культурное учреждение. Агентство допустило нарушение, и его владелицу привлекли к ответственности. Подробности стали известны журналистам.

Соответствующее решение о наложении штрафных санкций принималось на судебном участке, который находится в Хамовниках. Оно вступило в силу два дня назад, 26 января. Впрочем, серьезным наказание назвать трудно. Жена артиста должна заплатить в казну всего лишь 300 рублей.

Такой штраф наложен из-за того, что агентство нарушило порядок и сроки предоставления информации в фонды пенсионного и соцстрахования. Супруга Виторгана не стала спорить с системой правосудия и решила не оспаривать наложенное денежное наказание.

К слову, ранее Виторган сделал откровенное признание о конфликте с соседним государством.