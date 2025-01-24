Прилетавший заработать в Россию Гудков снова уехал за границу

Прилетавший заработать в Россию Гудков снова сбежал
Александр Гудков. Фото: Михаил Дьченко/wikimedia.org
Артисту напомнили об антироссийских заявлениях

Комик Александр Гудков, который в 2024 году вернулся в Москву, снова покинул страну и сейчас обосновался в Ереване. По словам его представителя, артист не планирует зарабатывать на мероприятиях в России и не собирается возвращаться на Родину, как минимум, до мая.

При этом, как стало известно, ушлый артист поддерживает связь с организаторами мероприятий "на будущее", но его условия достаточно жесткие. Комик требует гонорар в размере 2,5 миллиона рублей за выступление, причем бытовой райдер оплачивается отдельно. На площадке, согласно запросам артиста, должны быть предоставлены белое и красное вино, а также элитное шампанское.

Отмечается, что раньше юморист избегал сольных выступлений, предпочитая работать в команде. Однако теперь он готов выходить на сцену самостоятельно, в том числе без своей постоянной коллеги Екатерины Варнавы.

В 2022 году артист выступил с антироссийской позиции и, "хлопнув дверью", уехал за границу. Но уже летом 2024 года хохмач был вынужден вернуться в родную страну из-за финансовых трудностей. Сейчас, судя по всему, артист снова предпочел зарубежную жизнь, поставив свои выступления в РФ на паузу.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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